Зубна нитка Біомед (Biomed dentalfloss)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
6.8 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 248
7.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нескорених, 15
7.6 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 62
8.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
14.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пісочин, шосе Полтавське, 151
11.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
66.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 6
145.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
185.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
190.6 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.