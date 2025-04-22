Зубна нитка Біомед (Biomed dentalfloss)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Чернігів, вул. Козацька, 48
2.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
224,90
Економія при броні: -6,75 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
116.9 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
121.4 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,60
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
122.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
122.1 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
249,90
Економія при броні: -66,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 34
122.5 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
233,80
Економія при броні: -61,89 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
122.7 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
225,65
Економія при броні: -6,77 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
122.9 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.
249,90
Економія при броні: -66,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
123.0 км
Комплексна об'ємна зубна нитка Biomed 50 м №1
PROFIMED S.r.l.