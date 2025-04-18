Ензібар лактаза бебі (Enzybar lactase baby)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
383,30
Економія при броні: -106,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
384,62
Економія при броні: -17,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
380,36
Економія при броні: -14,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
383,58
Економія при броні: -16,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
380,70
Економія при броні: -13,64 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
392,15
Економія при броні: -11,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
394,69
Економія при броні: -27,63 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
385,32
Економія при броні: -18,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
393,36
Економія при броні: -26,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
391,62
Економія при броні: -24,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
388,94
Економія при броні: -22,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
387,12
Економія при броні: -20,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
390,59
Економія при броні: -23,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Ензібар Лактаза Бебі краплі 20 мл №1
Едванст Вайтел Ензаймс
384,80
Економія при броні: -17,74 грн