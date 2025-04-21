Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
438,81
Економія при броні: -23,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
437,93
Економія при броні: -23,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
446,20
Економія при броні: -63,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
437,10
Економія при броні: -22,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
434,85
Економія при броні: -19,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
443,19
Економія при броні: -28,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
434,20
Економія при броні: -51,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
434,20
Економія при броні: -51,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн