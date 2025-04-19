Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
442,55
Економія при броні: -16,69 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
431,22
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
407,53
Економія при броні: -20,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
438,31
Економія при броні: -23,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
438,98
Економія при броні: -24,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
318,36
Економія при броні: -13,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
445,90
Економія при броні: -68,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
437,02
Економія при броні: -22,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
444,06
Економія при броні: -29,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
435,70
Економія при броні: -58,40 грн