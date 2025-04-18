Київ (адресу не вказано)
Доступно в 444 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
460,97
Економія при броні: -28,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
438,48
Економія при броні: -23,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
444,98
Економія при броні: -30,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
434,76
Економія при броні: -19,84 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
459,16
Економія при броні: -13,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
434,93
Економія при броні: -20,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
449,62
Економія при броні: -16,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
433,76
Економія при броні: -18,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
441,60
Економія при броні: -26,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
433,60
Економія при броні: -18,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
430,34
Економія при броні: -15,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
457,54
Економія при броні: -13,73 грн