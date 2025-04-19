Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
434,68
Економія при броні: -19,76 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
442,44
Економія при броні: -27,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
445,90
Економія при броні: -68,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
445,36
Економія при броні: -30,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
440,39
Економія при броні: -25,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
445,90
Економія при броні: -68,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
440,81
Економія при броні: -25,89 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
438,60
Економія при броні: -23,68 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
439,02
Економія при броні: -24,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
445,65
Економія при броні: -30,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
432,35
Економія при броні: -17,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
419,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
436,27
Економія при броні: -21,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
436,64
Економія при броні: -21,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА
445,98
Економія при броні: -31,06 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Лактоангін таблетки 434 мг №15
ВАЛАРТІН ФАРМА