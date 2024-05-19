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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМАНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУКислота аміносаліцилова та подібні засобиМесалазинАсакол®Ціни в аптеках

Асакол® супозиторії ректальні 500 мг блістер, №20 - Львів (325864) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1468,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1674,98
Економія: -135,73 грн
1539,25 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1593,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
1399,34 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1593,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
1542,99
Економія: -46,82 грн
1496,17 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
1646,45
Економія: -107,20 грн
1539,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1593,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1593,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
1542,99
Економія: -46,82 грн
1496,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: супозиторії ректальні (15)
1496,17 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
1331,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
1545,99
Економія: -49,82 грн
1496,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: блістер (3)
1399,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
1545,99
Економія: -49,82 грн
1496,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1593,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1717,12
Економія: -241,97 грн
1475,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1593,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
1688,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (8)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
1593,70 грн