Контейнер для забору калу 2B (Container for collecting feces 2B)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
10.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
11.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Марганець, вул. Незалежності, 10
45.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Покров, вул. Центральна, 32/3
82.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
94.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
136.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Долинська, вул. Нова, 88/106
180.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Херсон, просп. 200 років Херсона, 12
234.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 17:30
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 19
238.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чугуїв, вул. Торгова, 2
247.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Охтирка, вул. Левченка, 21
274.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
292.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,00
Економія при броні: -0,20 грн
Авіцена
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
305.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Торгова, 30
306.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Доманівка, вул. Центральна, 47
313.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Городище, вул. Єдності, 3
318.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
320.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Суми, просп. Лушпи Михайла, 40
341.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 27 хв
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 65
403.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт