Контейнер для забору калу 2B (Container for collecting feces 2B)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Соборна, 24-А
62.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,10
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 21/1
77.5 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
77.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,10
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ладижин, вул. Будівельників, 15
81.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 36/2
100.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 14
110.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ярмолинці, вул. Орловського, 2-А
120.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
121.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
122.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 65
124.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баранівка, вул. Звягельська, 15
131.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Звягельська, 66
132.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 16
154.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,10
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
163.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,10
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 58
168.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борщів, вул. Шевченка, 34
185.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Острог, вул. Татарська, 179-Б
187.5 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мрії, 13-А
194.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80
Економія при броні: -0,10 грн