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Контейнер для забору калу 2B (Container for collecting feces 2B)
Контейнер для забору калу 2B (Container for collecting feces 2B)
Одеса
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Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Торгова, 30
67.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
117.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,91
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Доманівка, вул. Центральна, 47
129.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,98
грн
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Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 19
144.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84
грн
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Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 12
147.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
240.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
255.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Будівельників, 15
267.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
290.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84
грн
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Зачинено
Відчиняється о 07:30
Городище, вул. Єдності, 3
317.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
8,19
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 65
324.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,98
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Незалежності, 10
326.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
345.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,00
Економія при броні:
-0,20 грн
6,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
347.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 51
349.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
360.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84
грн
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Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
360.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
8,19
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
361.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Соборна, 24-А
365.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,10
Економія при броні:
-0,30 грн
6,80
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 36/2
366.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80
грн
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