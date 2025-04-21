Київ
Контейнер для забору калу 2B (Container for collecting feces 2B)

Контейнер для забору калу 2B (Container for collecting feces 2B)

Миколаїв (адресу не вказано)
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В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Торгова, 30
48.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 19
54.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 12
56.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Доманівка, вул. Центральна, 47
107.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
144.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
148.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
174.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
179.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Незалежності, 10
216.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
250.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
250.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
8,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
250.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Городище, вул. Єдності, 3
265.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
8,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Цілодобово
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
268.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
281.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,00
Економія при броні: -0,20 грн
6,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Будівельників, 15
282.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 65
302.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,98 грн
Авіцена
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
304.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
355.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
364.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
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