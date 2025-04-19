Контейнер для забору калу 2B (Container for collecting feces 2B)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Львів, вул. Орлика Пилипа, 4
4.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пасіки-Зубрицькі, пл. Незалежності, 10
9.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Щирець, вул. Вокзальна, 6-Б
24.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
35.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Перемишляни, вул. Галицька, 40-А
43.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
45.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 5
52.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
64.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Дрогобич, вул. Гончара Олеся, 2/2
64.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
65.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
65.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Бурштин, вул. Калуська, 6-К
78.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 5-А
78.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,63
Економія при броні: -0,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 9
93.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рожнятів, вул. Січових Стрільців, 1
100.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рожнятів, вул. Миру, 2-А
100.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Турка, вул. Міцкевича, 2
104.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Володимир, вул. Ковельська, 29
114.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Української Перемоги, 21/2
114.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт