Контейнер для забору калу 2B (Container for collecting feces 2B)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Стеценка, 5
8.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мрії, 13-А
9.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80
Економія при броні: -0,10 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 65
121.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Авіцена
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
138.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
141.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Городище, вул. Єдності, 3
143.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
153.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,00
Економія при броні: -0,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лугини, вул. Грушевського Михайла, 3-Б
164.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
176.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
198.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 51
198.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Звягельська, 66
202.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Звягельська, 15
203.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
217.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Будівельників, 15
217.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
218.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 14
250.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Соборна, 24-А
255.5 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,10
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 21/1
257.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
258.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,10
Економія при броні: -0,30 грн