Контейнер для забору калу 2B (Container for collecting feces 2B)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
50.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
61.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 10
98.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
117.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
121.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
123.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 12
150.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 19
153.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 47
182.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Торгова, 30
199.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
200.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,00
Економія при броні: -0,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Городище, вул. Єдності, 3
211.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Авіцена
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
219.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
255.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
279.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 65
286.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
288.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ладижин, вул. Будівельників, 15
318.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт