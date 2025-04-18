Київ
Контейнер для забору калу 2B (Container for collecting feces 2B)

Контейнер для забору калу 2B (Container for collecting feces 2B)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чугуїв, вул. Торгова, 2
35.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
103.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 40
143.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Цілодобово
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
196.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
253.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
8,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
257.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
257.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
271.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 10
285.5 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
303.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Авіцена
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
303.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
309.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,00
Економія при броні: -0,20 грн
6,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
314.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
327.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Городище, вул. Єдності, 3
355.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
8,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
388.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Стеценка, 5
418.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мрії, 13-А
419.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80
Економія при броні: -0,10 грн
6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 65
440.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,98 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 12
457.5 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
ГоловнаКошикОбране