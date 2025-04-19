Київ
Контейнер для забору калу 2B (Container for collecting feces 2B)

Контейнер для забору калу 2B (Container for collecting feces 2B)

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В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Цілодобово
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
32.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
66.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
8,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
71.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
72.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 10
93.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
109.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
134.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
165.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чугуїв, вул. Торгова, 2
197.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
205.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
242.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,00
Економія при броні: -0,20 грн
6,80 грн
Авіцена
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
251.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
259.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,70 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 12
266.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 17:30
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 19
270.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 40
272.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Городище, вул. Єдності, 3
274.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
8,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 47
309.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Торгова, 30
328.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 65
362.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,98 грн
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