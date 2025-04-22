Київ
Контейнер для забору калу 2B (Container for collecting feces 2B)

Контейнер для забору калу 2B (Container for collecting feces 2B)

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 11/2
48.5 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Стеценка, 5
128.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мрії, 13-А
129.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80
Економія при броні: -0,10 грн
6,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Гребінка, вул. Магістральна, 49
173.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лугини, вул. Грушевського Михайла, 3-Б
206.3 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Авіцена
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
209.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
231.6 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,00
Економія при броні: -0,20 грн
6,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Городище, вул. Єдності, 3
244.9 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
8,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ставище, вул. Цимбала Сергія, 65
247.5 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 40
255.1 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
284.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Звягельська, 66
286.0 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Звягельська, 15
286.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
306.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
307.7 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 51
319.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
319.8 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Будівельників, 15
345.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 14
348.2 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
6,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 16
349.4 км
Контейнер для забору калу тм 2B 30 мл №1
Екобинт
7,10
Економія при броні: -0,30 грн
6,80 грн
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