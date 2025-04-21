Вако стронг діт 50% спрей від комарів кліщів та мошок (Vaco strong deet 50% spray against mosquitoes, ticks and midges)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,40
Економія при броні: -11,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,53
Економія при броні: -9,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,71
Економія при броні: -14,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,39
Економія при броні: -10,44 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
224,30
Економія при броні: -15,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,87
Економія при броні: -13,92 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
224,62
Економія при броні: -15,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,46
Економія при броні: -11,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,96
Економія при броні: -12,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,10
Економія при броні: -8,15 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,99
Економія при броні: -15,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,25
Економія при броні: -14,30 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,42
Економія при броні: -9,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,32
Економія при броні: -9,37 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,26
Економія при броні: -13,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,80
Економія при броні: -14,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
216,62
Економія при броні: -7,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,47
Економія при броні: -10,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,26
Економія при броні: -12,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,08
Економія при броні: -11,13 грн