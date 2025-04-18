Вако стронг діт 50% спрей від комарів кліщів та мошок (Vaco strong deet 50% spray against mosquitoes, ticks and midges)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 200 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
231,50
Економія при броні: -56,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,54
Економія при броні: -13,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,82
Економія при броні: -11,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,95
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
224,09
Економія при броні: -15,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,03
Економія при броні: -10,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,06
Економія при броні: -8,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,44
Економія при броні: -9,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,39
Економія при броні: -13,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
209,94
Економія при броні: -9,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
216,72
Економія при броні: -7,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
216,78
Економія при броні: -7,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
210,86
Економія при броні: -9,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
224,68
Економія при броні: -15,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,35
Економія при броні: -10,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,92
Економія при броні: -14,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,94
Економія при броні: -13,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,95
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,37
Економія при броні: -11,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,35
Економія при броні: -13,40 грн