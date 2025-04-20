Вако стронг діт 50% спрей від комарів кліщів та мошок (Vaco strong deet 50% spray against mosquitoes, ticks and midges)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Кривий Ріг
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,29
Економія при броні: -13,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,20
Економія при броні: -8,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,72
Економія при броні: -10,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,41
Економія при броні: -8,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,96
Економія при броні: -14,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,05
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
216,34
Економія при броні: -7,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,21
Економія при броні: -9,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
7.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
216,55
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,90
Економія при броні: -11,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,39
Економія при броні: -13,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,78
Економія при броні: -14,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,31
Економія при броні: -11,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
216,49
Економія при броні: -7,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
224,53
Економія при броні: -15,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
224,22
Економія при броні: -15,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 1
9.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,06
Економія при броні: -9,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
12.0 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,42
Економія при броні: -9,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Ж
12.4 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,96
Економія при броні: -12,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
12.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
216,83
Економія при броні: -7,88 грн