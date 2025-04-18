Вако стронг діт 50% спрей від комарів кліщів та мошок (Vaco strong deet 50% spray against mosquitoes, ticks and midges)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,29
Економія при броні: -8,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,06
Економія при броні: -9,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,69
Економія при броні: -8,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,99
Економія при броні: -10,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,21
Економія при броні: -12,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,42
Економія при броні: -9,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,85
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,86
Економія при броні: -9,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,24
Економія при броні: -13,29 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
224,49
Економія при броні: -15,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,40
Економія при броні: -14,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,75
Економія при броні: -13,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
224,28
Економія при броні: -15,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,61
Економія при броні: -12,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,88
Економія при броні: -11,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,63
Економія при броні: -12,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,12
Економія при броні: -11,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,71
Економія при броні: -13,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,35
Економія при броні: -11,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей від комарів кліщів та мошок 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,73
Економія при броні: -14,78 грн