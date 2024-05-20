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Lactofem® Супозиторії вагінальні з молочною кислотою супозиторії вагінальні, №7 - Запоріжжя (913370) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
350,99
Економія: -56,86 грн
294,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Всього: упаковка (1)
357,75
Економія: -53,11 грн
304,64 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (1)
334,97
Економія: -31,62 грн
303,35 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
363,68
Економія: -53,70 грн
309,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
357,71
Економія: -55,41 грн
302,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (2)
317,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
335,72
Економія: -34,66 грн
301,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
Всього: упаковка (2)
318,12 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (1)
324,00
Економія: -25,78 грн
298,22 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
339,16
Економія: -38,01 грн
301,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
361,12
Економія: -50,30 грн
310,82 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
345,25
Економія: -42,60 грн
302,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (2)
358,99
Економія: -64,86 грн
294,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
Всього: упаковка (1)
350,75
Економія: -25,84 грн
324,91 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
351,86
Економія: -42,25 грн
309,61 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
350,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Старий Шлях, 1
Всього: упаковка (1)
341,00
Економія: -31,98 грн
309,02 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1)
357,03
Економія: -26,65 грн
330,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
299,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 33
Всього: упаковка (1)
370,76
Економія: -57,16 грн
313,60 грн