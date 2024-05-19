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Lactofem® Супозиторії вагінальні з молочною кислотою супозиторії вагінальні, №7 - Харків (913370) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
361,05
Економія: -34,41 грн
326,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
328,99
Економія: -34,86 грн
294,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
360,72
Економія: -58,13 грн
302,59 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (1)
303,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
338,27
Економія: -30,37 грн
307,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Всього: упаковка (1)
305,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
361,76
Економія: -54,49 грн
307,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дружби Народів, 238-Д
Всього: упаковка (1)
336,60
Економія: -31,42 грн
305,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Всього: упаковка (1)
360,91
Економія: -28,58 грн
332,33 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Всього: упаковка (1)
314,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Всього: упаковка (1)
359,78
Економія: -54,68 грн
305,10 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пересічне, перех. Сумський шлях / Чкалова, 146/1
Всього: упаковка (1)
346,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
335,11
Економія: -32,62 грн
302,49 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
Всього: упаковка (1)
332,59
Економія: -31,15 грн
301,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (1)
296,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
326,82
Економія: -29,56 грн
297,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (1)
342,43
Економія: -45,92 грн
296,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
278,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
339,06
Економія: -35,37 грн
303,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
332,94
Економія: -31,48 грн
301,46 грн