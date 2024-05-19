Lactofem® Супозиторії вагінальні з молочною кислотою супозиторії вагінальні, №7 - Харків (913370) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Подорожник
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Старицького, 16
Мед-сервіс
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Харків, просп. Перемоги, 50-Е
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Бажаємо здоров'я
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Харків, просп. Ювілейний, 89
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Харків, вул. Дружби Народів, 238-Д
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Харків, просп. Тракторобудівників, 160
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
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Харків, просп. Олександрівський, 87
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Пересічне, перех. Сумський шлях / Чкалова, 146/1
Аптека низьких цін
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Чугуїв, вул. Музейна, 9
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
Мед-сервіс
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
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Павлоград, вул. Центральна, 59
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Мед-сервіс
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Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
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Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
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Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б