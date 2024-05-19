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Lactofem® Зволожуючий крем крем піхвовий туба 50 г з аплікатором, №1 - Львів (913369) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
310,07
Економія: -2,57 грн
307,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
305,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
337,99
Економія: -49,91 грн
288,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
288,37 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
309,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
305,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
305,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
305,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
342,14
Економія: -43,92 грн
298,22 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
330,99
Економія: -42,91 грн
288,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
305,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
419,99
Економія: -131,91 грн
288,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
288,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
324,99
Економія: -36,91 грн
288,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
305,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
305,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
341,50
Економія: -37,65 грн
303,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
406,99
Економія: -118,91 грн
288,08 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
298,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (111)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
305,00 грн