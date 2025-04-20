Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -81,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
376,00
Економія при броні: -44,00 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
9.7 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
376,00
Економія при броні: -38,00 грн
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
69.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
73.7 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
376,00
Економія при броні: -38,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
128.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
131.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
178.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
181.3 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
187.3 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кременчук, вул. Троїцька, 78
187.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кременчук, кв-л 101-й, 3
187.6 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кременчук, перех. Свободи / Бойка, 92/17
188.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65-В
190.6 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кременчук, просп. Лесі Українки, 54
191.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 29 хв
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
191.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma