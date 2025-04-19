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Сінорм дуо (Sinorm Duo)
Сінорм дуо (Sinorm Duo)
Одеса
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Мала Виска, вул. Центральна, 68-А
250.6 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
303,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
250.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
363,29
Економія при броні:
-20,01 грн
343,28
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
251.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
363,56
Економія при броні:
-20,28 грн
343,28
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Мазепи, 3
252.5 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
252,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Незалежності, 22
253.6 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
277,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
253.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
370,00
Економія при броні:
-64,00 грн
306,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 40
255.3 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
303,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-А
257.3 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
303,50
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
261.0 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні:
-55,20 грн
303,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Українська, 30
264.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні:
-27,60 грн
331,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
264.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні:
-27,60 грн
331,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
266.0 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні:
-55,20 грн
303,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Соборна, 24
267.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
355,66
Економія при броні:
-12,38 грн
343,28
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
286.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
303,50
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
299.3 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
370,00
Економія при броні:
-38,00 грн
332,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 110
318.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
303,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 23
328.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
247,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Сокиряни, вул. Кобилянської, 35-А
329.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
287,04
Економія при броні:
-0,04 грн
287,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
340.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні:
-39,50 грн
319,30
грн
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