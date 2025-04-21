Київ
Сінорм дуо (Sinorm Duo)

Сінорм дуо (Sinorm Duo)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
154.5 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
303,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
159.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
303,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
174.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
368,01
Економія при броні: -24,73 грн
343,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
174.5 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
366,49
Економія при броні: -23,21 грн
343,28 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
175.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
352,00
Економія при броні: -36,00 грн
316,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-А
179.5 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
303,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Мала Виска, вул. Центральна, 68-А
192.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
303,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
226.6 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
352,00
Економія при броні: -36,00 грн
316,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Соборна, 24
237.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
362,18
Економія при броні: -18,90 грн
343,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Мазепи, 3
239.6 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
252,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Незалежності, 22
240.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
277,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Умань, вул. Тищика, 40
241.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
303,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
251.0 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
376,00
Економія при броні: -38,00 грн
338,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
252.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
252,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
252.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
368,91
Економія при броні: -25,63 грн
343,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 110
255.6 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
303,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
256.6 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
277,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Українська, 30
257.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -27,60 грн
331,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
257.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -27,60 грн
331,20 грн
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