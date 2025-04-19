Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Шептицький, вул. Стуса Василя, 19
64.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
251,16
Економія при броні: -0,06 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевченка Тараса, 1
65.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
364,84
Економія при броні: -1,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Трускавець, вул. Стебницька, 23
72.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 5
94.0 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рожнятів, вул. Шкільна, 3
100.5 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рожнятів, вул. Миру, 2-А
100.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
111.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -27,60 грн
Іва-фарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 3
113.6 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -27,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 35
114.0 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -27,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 7-Б
114.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -27,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 89
114.3 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -27,60 грн
Іва-фарм
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146-Г
115.7 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -27,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
115.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -42,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Тернопіль, вул. Миру, 5
116.7 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -42,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Тернопіль, вул. Новий Світ, 2
117.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -42,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Тернопіль, вул. Руська, 19
117.7 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -42,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Опільського, 2
117.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -42,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Тернопіль, вул. Руська, 24/58
117.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -42,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тернопіль, вул. Руська, 23
117.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -42,20 грн