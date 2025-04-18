Київ (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -45,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -45,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -45,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12-А
5.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -45,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
5.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -45,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-А
5.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
5.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -45,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
5.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
361,18
Економія при броні: -17,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 3
6.0 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -45,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 22
6.0 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
6.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -45,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 127
6.5 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -45,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Миру, 2/3
7.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Табірна, 46/48-В
7.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -45,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
7.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -45,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
7.5 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -45,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 14
8.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 12-А
8.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
8.3 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -45,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 17
8.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma