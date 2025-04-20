Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
8.3 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
106.3 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
352,00
Економія при броні: -36,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-А
108.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
108.7 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
368,01
Економія при броні: -24,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
109.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
366,49
Економія при броні: -23,21 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
376,00
Економія при броні: -38,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
124.3 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
376,00
Економія при броні: -38,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
124.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
128.0 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
368,91
Економія при броні: -25,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
128.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
128.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
129.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Троїцька, 78
129.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
130.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, кв-л 101-й, 3
130.6 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
130.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
376,00
Економія при броні: -44,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
131.7 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, перех. Свободи / Бойка, 92/17
131.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma