Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -51,10 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
99.5 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
128.3 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
364,22
Економія при броні: -20,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
356,49
Економія при броні: -13,21 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
129.5 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -51,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
130.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
366,22
Економія при броні: -22,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
130.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
362,87
Економія при броні: -19,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
130.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
357,01
Економія при броні: -13,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 77
130.6 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
363,29
Економія при броні: -20,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
131.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
367,94
Економія при броні: -24,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
132.3 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -51,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
132.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
363,70
Економія при броні: -20,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
132.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
360,80
Економія при броні: -17,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
132.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
357,04
Економія при броні: -13,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
133.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
356,32
Економія при броні: -13,04 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
133.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -51,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 3
133.3 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
368,46
Економія при броні: -25,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -51,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
133.7 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
356,18
Економія при броні: -12,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
133.7 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -51,10 грн