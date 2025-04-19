Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
10.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
376,00
Економія при броні: -38,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
67.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
70.7 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
70.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
376,00
Економія при броні: -44,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
71.5 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
376,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
71.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
71.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -81,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
111.1 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
124.4 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
126.2 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
365,73
Економія при броні: -22,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
126.5 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
126.6 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,04
Економія при броні: -14,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
126.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
359,94
Економія при броні: -16,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
126.8 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
362,60
Економія при броні: -19,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
126.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
126.9 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Економія при броні: -55,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 3
127.0 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
356,83
Економія при броні: -13,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
127.0 км
Сінорм® Duo капсули 464 мг №15
Lotos Pharma
357,52
Економія при броні: -14,24 грн