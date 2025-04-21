Аерозоль від комарів Анти москіто (Aerosol from mosquitoes Anti mosquito)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Київська, 5-А
101.2 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
111.4 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Житомир, вул. Театральна, 5
113.8 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
107,49
Економія при броні: -7,09 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34-А
113.8 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 39
114.3 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
106,74
Економія при броні: -6,34 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Житомир, вул. Київська, 62
114.4 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
130.8 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
104,69
Економія при броні: -4,29 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Павліченко, 27
133.3 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
134.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
134.9 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
104,32
Економія при броні: -3,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
136.9 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
107,18
Економія при броні: -6,78 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
137.1 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 32
137.8 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО