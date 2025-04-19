Аерозоль від комарів Анти москіто (Aerosol from mosquitoes Anti mosquito)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Одеса
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
75,33
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
104,23
Економія при броні: -3,83 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
7.7 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
11.4 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109/1
12.9 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
106,70
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
13.4 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
86,65
Економія при броні: -3,07 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
17.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
106,45
Економія при броні: -6,05 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
20.1 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплодар, вул. Прокопія Романа, 2
27.8 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
107,37
Економія при броні: -6,97 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
35.5 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 2-М
42.2 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
106,33
Економія при броні: -5,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
62.1 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
106,82
Економія при броні: -6,42 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
112.7 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
115.2 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ананьїв, вул. Незалежності, 19/3
147.8 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
106,09
Економія при броні: -5,69 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
163.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
167.8 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
106,15
Економія при броні: -5,75 грн