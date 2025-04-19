Аерозоль від комарів Анти москіто (Aerosol from mosquitoes Anti mosquito)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Львів
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
104,51
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
106,11
Економія при броні: -5,71 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
106,26
Економія при броні: -5,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
104,22
Економія при броні: -3,82 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
65.9 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
68.9 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
88,17
Економія при броні: -4,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Сагайдачного Петра, 9-А
72.1 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
104,11
Економія при броні: -3,71 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
73.5 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
79.1 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
106,60
Економія при броні: -6,20 грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
79.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
111.1 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 140
113.2 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
104,08
Економія при броні: -3,68 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
113.2 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
113.2 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5
113.3 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
107,03
Економія при броні: -6,63 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Крихівці, вул. Слобідська, 2
113.9 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО