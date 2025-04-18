Аерозоль від комарів Анти москіто (Aerosol from mosquitoes Anti mosquito)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
107,67
Економія при броні: -7,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
104,29
Економія при броні: -3,89 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
111,61
Економія при броні: -5,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
104,94
Економія при броні: -4,54 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
88,83
Економія при броні: -5,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
104,67
Економія при броні: -4,27 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
3.9 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
4.0 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО