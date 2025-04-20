Аерозоль від комарів Анти москіто (Aerosol from mosquitoes Anti mosquito)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
127,67
Економія при броні: -6,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
126,45
Економія при броні: -5,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
129,51
Економія при броні: -8,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
129,36
Економія при броні: -8,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
128,34
Економія при броні: -7,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
129,52
Економія при броні: -8,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
128,96
Економія при броні: -8,25 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
128,66
Економія при броні: -7,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
126,33
Економія при броні: -5,62 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
87,86
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
127,01
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
106,11
Економія при броні: -5,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
126,65
Економія при броні: -5,94 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
129,72
Економія при броні: -9,01 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
125,72
Економія при броні: -5,01 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
128,42
Економія при броні: -7,71 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
129,50
Економія при броні: -8,79 грн