Аерозоль від комарів Анти москіто (Aerosol from mosquitoes Anti mosquito)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
126,46
Економія при броні: -5,75 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
128,72
Економія при броні: -8,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
107,00
Економія при броні: -6,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
129,57
Економія при броні: -8,86 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
128,13
Економія при броні: -7,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
127,79
Економія при броні: -7,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
128,25
Економія при броні: -7,54 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
127,60
Економія при броні: -6,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
129,65
Економія при броні: -8,94 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
125,06
Економія при броні: -4,35 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
125,78
Економія при броні: -5,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
127,08
Економія при броні: -6,37 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
126,92
Економія при броні: -6,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
127,03
Економія при броні: -6,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
129,75
Економія при броні: -9,04 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
127,37
Економія при броні: -6,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Аерозоль від комарів (та кровосисних комах) "Універсальний" тм Anti Mosquito 100 мл №1
ВК БЛИСКАВКА ООО
127,94
Економія при броні: -7,23 грн