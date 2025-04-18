Бомба для ванн Дінобат (Bath bomb DinoBath)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,38
Економія при броні: -2,38 грн
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,40
Економія при броні: -2,38 грн
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,40
Економія при броні: -2,38 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,40
Економія при броні: -2,38 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,38
Економія при броні: -2,38 грн
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,40
Економія при броні: -2,38 грн
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,40
Економія при броні: -2,38 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,38
Економія при броні: -2,38 грн
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,38
Економія при броні: -2,38 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,38
Економія при броні: -2,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
5.6 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 28
5.7 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 3
6.0 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братиславська, 26
7.5 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
7.6 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,40
Економія при броні: -2,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
8.1 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 45
8.1 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 18-Г
8.2 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
8.2 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,40
Економія при броні: -2,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
8.4 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2-А
8.6 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 16-А
9.0 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 98/2
9.0 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75-А
9.9 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН