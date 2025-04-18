Бомба для ванн Дінобат (Bath bomb DinoBath)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
5.9 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
7.3 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
7.8 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
35.9 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Берестин, пл. Базарна, 18
89.7 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Шиндлера, 87
89.8 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
99.6 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Охтирка, вул. Батюка, 36
102.3 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
102.3 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
103.1 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 22
105.9 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
106.1 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 53-А
106.2 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
107.2 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
115.7 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Ізюм, в'їзд Ринковий, 1
116.7 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
117.5 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
124.6 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН