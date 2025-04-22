Бомба для ванн Дінобат (Bath bomb DinoBath)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,38
Економія при броні: -2,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 18
2.7 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 4
3.0 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.1 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 42
4.7 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сновськ, вул. Залізнична, 11
57.3 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Героїв АТО, 5
63.9 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
64.1 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 8
64.8 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 1
65.0 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН