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Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії (Cupping dry vacuum glass/polymer for statistical or kinetic vacuum therapy)
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії (Cupping dry vacuum glass/polymer for statistical or kinetic vacuum therapy)
Дніпро
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Доступно в 144 аптеках у Дніпро
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 13:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 13:00
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 14:00
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії універсальні №8
БЕЛЕМА ТРЕЙД
1311,94
Економія при броні:
-64,21 грн
1247,73
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 22.04 після 15:00
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