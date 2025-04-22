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Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії (Cupping dry vacuum glass/polymer for statistical or kinetic vacuum therapy)
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії (Cupping dry vacuum glass/polymer for statistical or kinetic vacuum therapy)
Чернігів
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Доступно в 751 аптеках у Чернігів
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії універсальні №8
БЕЛЕМА ТРЕЙД
1486,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
435,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Північна, 46
121.1 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
435,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії універсальні №8
БЕЛЕМА ТРЕЙД
1739,95
Економія при броні:
-93,03 грн
1646,92
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
128.5 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії універсальні №8
БЕЛЕМА ТРЕЙД
1731,01
Економія при броні:
-84,09 грн
1646,92
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 89
133.6 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 23.04 після 20:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
135.6 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 23.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 11
136.3 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, просп. Миру, 9
136.3 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 23
136.5 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 25
136.5 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Конотоп, вул. Батуринська, 1-А
136.6 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 23.04 після 20:00
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
141.8 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
448,60
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кролевець, вул. Лесі Українки, 2-В
144.6 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кролевець, вул. Лесі Українки, 10
144.7 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 23.04 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 3
147.5 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 25.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шостка, вул. Чернігівська, 7-А
155.5 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 23
155.8 км
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії терапевтичні №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрати 24.04 після 12:00
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