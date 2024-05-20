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Бинт гіпсовий +Biolikar™ 15 см х 2,7 м, №1 - Львів (912505) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
Всього: упаковка (1)
20,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
Всього: упаковка (1)
21,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізяслав, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
20,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Сарни, вул. Європейська, 33/2
Всього: упаковка (1)
19,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 29
Всього: упаковка (2)
20,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Всього: упаковка (2)
21,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турбів, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
18,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Центральна, 363-Г
Всього: упаковка (1)
21,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щусєва, 8
Всього: упаковка (2)
17,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
Всього: упаковка (1)
20,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
Всього: упаковка (2)
20,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Велика Олександрівка, вул. Котляревського, 27
Всього: упаковка (1)
20,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ватутіне, просп. Дружби, 5/3
Всього: упаковка (8)
13,96 грн
Будьте здорові
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 124-Д
Всього: упаковка (10)
27,40
Економія: -4,00 грн
23,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
Всього: упаковка (1)
20,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
22,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тіниста, 9/11
Всього: упаковка (2)
20,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 23
Всього: упаковка (2)
20,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 27
Всього: упаковка (1)
20,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
Всього: упаковка (1)
18,20 грн