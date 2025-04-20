Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фікація + прилягання (Corega max hold + seal denture fixative cream)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
228,07
Економія при броні: -8,17 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
230,76
Економія при броні: -11,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
208,00
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
229,10
Економія при броні: -8,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
232,94
Економія при броні: -14,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
227,96
Економія при броні: -11,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
228,18
Економія при броні: -9,28 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
227,88
Економія при броні: -11,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
234,30
Економія при броні: -17,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
229,55
Економія при броні: -12,07 грн