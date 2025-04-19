Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фікація + прилягання (Corega max hold + seal denture fixative cream)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 242 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
234,26
Економія при броні: -15,36 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
231,42
Економія при броні: -12,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
231,26
Економія при броні: -12,36 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.