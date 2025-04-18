Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фікація + прилягання (Corega max hold + seal denture fixative cream)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 831 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
224,50
Економія при броні: -13,73 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
243,10
Економія при броні: -32,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
234,19
Економія при броні: -14,29 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
284,30
Економія при броні: -73,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.