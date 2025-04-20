Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фікація + прилягання (Corega max hold + seal denture fixative cream)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
231,42
Економія при броні: -12,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
231,51
Економія при броні: -12,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
229,88
Економія при броні: -10,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
227,63
Економія при броні: -7,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
231,83
Економія при броні: -11,93 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
230,35
Економія при броні: -10,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
235,92
Економія при броні: -16,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
235,65
Економія при броні: -15,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
232,74
Економія при броні: -13,84 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
235,94
Економія при броні: -16,04 грн