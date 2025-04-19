Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фікація + прилягання (Corega max hold + seal denture fixative cream)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 244 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
230,37
Економія при броні: -10,47 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
234,48
Економія при броні: -14,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
234,37
Економія при броні: -14,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
237,10
Економія при броні: -16,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
232,34
Економія при броні: -13,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
233,83
Економія при броні: -12,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
233,62
Економія при броні: -13,72 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
232,45
Економія при броні: -12,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
233,72
Економія при броні: -12,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
236,18
Економія при броні: -16,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
227,81
Економія при броні: -7,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
228,10
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Крем для фіксації зубних протезів Корега макс фіксація + прилягання без смаку 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
230,45
Економія при броні: -11,55 грн